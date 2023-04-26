Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
1:2
Завершен
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
1:1
3-й сет
live
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
Сегодня
21:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
18:27, 26 апреля 2023Спорт

Стало известно о продвижении переговоров Месси с «Барселоной»

Managing Barca: в «Барселоне» уверены, что подписание Лионеля Месси вот-вот завершится

Фото: Daniel Jayo / Getty Images

Стало известно о продвижении переговоров аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси с «Барселоной». Об этом в Twitter сообщает Managing Barca.

По информации издания, в каталонском клубе уверены, что подписание вот-вот завершится. Уточняется, что игроки команды поддержали возвращение форварда.

20 апреля появилась информация, что «Барселона» хочет подписать контракт с форвардом на один или два года. 23 апреля sport.es сообщил, что аргентинец прилетел в Испанию и встретился с бывшими партнерами по каталонской команде.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.