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03:31, 26 апреля 2023Мир

В России указали на отведенную Западом роль радиоактивного могильника Украине

Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Фото: Phil Noble reuters

Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад уготовил Украине роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». На это указало посольство России в Лондоне в Telegram-канале.

В диппредставительстве отметили, что высказывания британского политика демонстрируют «безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине».

Посольство РФ в Лондоне также предупредило, что Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном.

Ранее Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Джеймс Хиппи отметил, что поставленные ВСУ танки и боеприпасы контролируются украинской стороной.

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Марина Совина
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