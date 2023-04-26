В России указали на отведенную Западом роль радиоактивного могильника Украине
Заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном свидетельствуют о том, что Запад уготовил Украине роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника». На это указало посольство России в Лондоне в Telegram-канале.
В диппредставительстве отметили, что высказывания британского политика демонстрируют «безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими "конфликта по доверенности" на Украине».
Посольство РФ в Лондоне также предупредило, что Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном.
Ранее Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом Джеймс Хиппи отметил, что поставленные ВСУ танки и боеприпасы контролируются украинской стороной.