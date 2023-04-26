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15:10, 26 апреля 2023Экономика

Цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель

Стоимость барреля Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В ходе торгов 26 апреля стоимость барреля Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 31 марта, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

Июньские фьючерсы в нижней точке дешевели до 79,96 доллара за баррель. По состоянию на 15:07 по московскому времени они торгуются по 80,09 доллара за баррель (минус 0,8 процента к предыдущему закрытию торгов).

Таким образом, цены на нефть растеряли рост, наблюдавшийся после решения стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки.

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Софья Ермакова
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