Президент Южной Кореи заявил о намерениях США размещать оружие на полуострове

Президент Южной Кореи заявил о намерениях США размещать оружие на Корейском полуострове

Соединенные Штаты будут в «постоянном и рутинном» порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове. О намерениях властей заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель после встречи с американским главой Джо Байденом на совместной пресс-конференции в саду у Белого дома. Трансляцию вел CBS News.

«Размещение стратегических возможностей США на Корейском полуострове будет производиться постоянно и рутинно», — отметил политик.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ель допустил возможность того, что страна станет поставлять Киеву оружие. Власти могут осуществить такой сценарий, если возникнет серьезная угроза для мирных граждан Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине.