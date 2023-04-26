Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России

Песков: Польше стоит ждать ответа России после решения изъять деньги со счетов посольства

Варшаве стоит ждать ответа Москвы после решения прокуратуры изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обязательно стоит», — пообещал он, отвечая на вопрос об ответных мерах со стороны России.

Ранее 26 апреля российское посольство в Варшаве сообщило, что получило уведомление от прокуратуры Польши об изъятии средств со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством.

24 апреля Дмитрий Песков заявил, что Польша ненавидит Россию, польские власти охвачены приступом сумасшедшей русофобии, но эта болезнь, как и любое острое заболевание, рано или поздно пройдет.