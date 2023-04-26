Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:54, 26 апреля 2023Россия

Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России

Песков: Польше стоит ждать ответа России после решения изъять деньги со счетов посольства
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

Варшаве стоит ждать ответа Москвы после решения прокуратуры изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обязательно стоит», — пообещал он, отвечая на вопрос об ответных мерах со стороны России.

Ранее 26 апреля российское посольство в Варшаве сообщило, что получило уведомление от прокуратуры Польши об изъятии средств со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством.

24 апреля Дмитрий Песков заявил, что Польша ненавидит Россию, польские власти охвачены приступом сумасшедшей русофобии, но эта болезнь, как и любое острое заболевание, рано или поздно пройдет.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами
Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО
Роспотребнадзор назвал самый заразный штамм коронавируса
В российском городе автокран сбил девочку
Названы наиболее востребованные в ближайшие годы IT-специальности
Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной
США и Южная Корея согласовали механизм консультаций в случае атаки КНДР
Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России
В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.