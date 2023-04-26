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09:50, 26 апреля 2023Наука и техника

В Пентагоне извлекли уроки из СВО

Bloomberg: Пентагон извлек уроки из конфликта России и Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Пентагон извлекает ценные уроки из конфликта России и Украины, которые могут пригодиться в случае обострения ситуации с Китаем на Тайване. Об этом пишет Bloomberg.

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского обострения в результате украинского конфликта», — сказала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

По ее словам, с этой целью военное ведомство планирует поддерживать развитие американской промышленности, которая должна быть независимой от китайской стороны. Агентство пишет, что в настоящее время Хикс занимается одной из самых важных проблем, с которыми столкнулись США после начала специальной военной операции (СВО), — наращиванием производства боеприпасов для Украины.

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Хикс отметила, что в настоящее время Пентагон готовится предоставить гарантии американским производителям оружия, которые заинтересованы вкладываться в наращивание производства боеприпасов только при условии заключения долгосрочных контрактов. С этой целью, в частности, для обеспечения Украины и Тайваня оружием, Минобороны США планирует поставлять союзникам снаряды из собственных запасов, восполнение которых будет осуществляться позднее.

В апреле изданию The Drive подтвердили в Пентагоне, что трофейный российский танк Т-90А действительно направлялся на полигон в США.

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Иван Потапов
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