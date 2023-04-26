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10:15, 26 апреля 2023Спорт

Полиция начала проверку из-за травмирования игрока «Краснодара» в матче РПЛ

Полиция начала проверку из-за травмы футболиста «Краснодара» Кади в матче со «Спартаком»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московская полиция заинтересовалась эпизодом травмирования футболиста «Краснодара» Кади Боржеса в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает АГН «Москва».

Источник агентства рассказал, что по данному факту проводит проверку ОМВД России по району Покровское-Стрешнево. Отмечается, что информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от врачей ГКБ имени Боткина, куда доставили травмированного спортсмена.

Инцидент произошел 24 апреля во время матча со «Спартаком». Кади столкнулся головой с игроком красно-белых Георгием Джикией, после чего упал на поле и потерял сознание. Защитник «Спартака» оказал сопернику первую медицинскую помощь, после чего бразильского полузащитника на скорой увезли в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Ни Кади, ни Джикия не отметились результативными действиями.

Дарья Коршунова
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