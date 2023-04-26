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15:29, 26 апреля 2023Наука и техника

Apple создаст платное медицинское приложение

Bloomberg: Apple запустит приложение для контроля за здоровьем и питанием

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Apple намерена запустить платный сервис, позволяющий контролировать питание и здоровье. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект существует под кодовым названием Quartz. По информации источников, сервис поможет организовать программу тренировок, дать советы по правильному питанию и сну. У приложения будут медицинские функции и журнал, который сможет вести пользователь. Рекомендации относительно здорового образа жизни подберет искусственный интеллект.

Судя по всему, Quartz будут распространять по платной подписке. Сообщается, что Apple запустит приложение в 2024 году. Сервис будет доступен для пользователей iPhone, iPad и прочей фирменной техники.

Также в компании создадут специальную версию приложения «Здоровье» для iPadOS. В Apple не ответили на запрос о комментарии.

Журналисты издания отметили, что у компании уже есть платный сервис для любителей здорового образа жизни. В 2021 году Apple запустила Fitness Plus — приложение с программами тренировок с профессиональными тренерами в видеоформате.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что компания Apple представит гарнитуру смешанной реальности будущим летом. Ожидается, что новое устройство оценят в 3 тысячи долларов, или около 245 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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