Стоматолог рассказал о распространенных травмах зубов и способах спасти их

Стоматолог Тимофеев: с наступлением весны увеличивается число вывихов и переломов зубов

Стоматолог, кандидат медицинских наук и главный врач сети клиник стоматологии Dental Way Дмитрий Тимофеев предупредил о трех распространенных травмах зубов, количество которых увеличивается весной. Об этом, а также о способах спасти поврежденный зуб он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Тимофеева, с наступлением тепла число различных травм зубов возрастает на 15-20 процентов. Самые распространенные из них — вывих, перелом и скол зуба — происходят из-за удара в челюсть качелями или падения на асфальт с велосипеда, самоката или скейтборда.

Вывих зуба стоматолог назвал одной из самых сложных и частых травм. Из-за нее зуб меняет свое положение в лунке, начинает шататься и даже может поменять цвет до серого или черного. Связки, удерживающие его, рвутся или растягиваются, а при вывихе молочного зуба возможна деформации зачатка коренного.

При неполном вывихе зуб остается на месте, и можно считать, что человек «легко отделался». При полном же вывихе зуб смещается из лунки, из-за чего пациент испытывает сильную боль и наблюдает кровотечение в месте его роста. Бывает также вколоченный вывих, когда зуб «загоняется» ударом в глубину кости и становится короче обычного. В этом случае не исключена также травма гайморовых пазух Дмитрий Тимофеев врач-стоматолог, кандидат медицинских наук

Тимофеев сказал, что после получения подобной травмы надо как можно скорее обратиться к стоматологу. Сделать это необходимо максимум в течение часа, так как игнорирование проблемы может привести к серьезным осложнениям: воспалению, трещинам, гибели пульпы и потемнению эмали. Чтобы спасти зуб, врач сделает рентген и под местной анестезией вернет его в правильное положение, зафиксировав специальной стоматологической шиной, которая удержит его в лунке, пока он не приживется.

Еще одна распространенная травма, по словам Тимофеева, — перелом зуба. Она сопровождается сильной болью, покраснением в коронковой части, кровоизлиянием в слизистую оболочку рта, отеком мягких тканей.

При переломе зуба важно найти осколок и положить его в емкость с молоком: рH этого напитка препятствует развитию бактериальной среды и может сохранить жизнеспособность нервных волокон и капилляров, пока человек будет ехать к стоматологу. В этом случае есть шансы не только спасти, но и восстановить зуб. При поверхностном переломе эстетический дефект можно устранить, вернув осколок зуба на место с помощью реставрации Дмитрий Тимофеев врач-стоматолог, кандидат медицинских наук

Как отметил стоматолог, также весной учащается число сколов эмали зубов. Зачастую на них не обращают внимания, хотя, по его словам, это очень коварная травма. Микротрещины могут стать «воротами для попадания инфекции в зуб». Чтобы восстановить выемки, сколы и трещины на эмали зуба шлифуется и реставрируется. При более серьезных повреждениях устанавливаются специальные накладки. Без своевременного лечения у человека со сколами эмали или дентина появляются болевые ощущения, реакция на перепады температур еды и напитков, также со временем может начать разрушаться пульпа.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург и кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский предупредил о распространенной привычке россиян, которая разрушает зубы. Он назвал «убийством зубов» использование зубочисток.