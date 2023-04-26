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07:54, 26 апреля 2023Россия

В Крыму заявили о необходимости расторжения зерновой сделки

Глава крымского парламента Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку

Фото: Globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с предложением о расторжении зерновой сделки. По его мнению, это необходимо сделать, так как украинские власти нарушили договоренности и использовали гуманитарный коридор в Черном море для атаки полуострова. Слова Константинова приводит РИА Новости.

Глава парламента заявил, что он категорически против любых сделок, предусматривающих какие-либо обязательства со стороны Украины. «Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит», — сказал он, добавив, что пора «прекратить игры» и сосредоточиться на достижении победы над «нацистским режимом Зеленского».

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. ОН подчеркнул, что спустя несколько месяцев только один банк согласился профинансировать одну операцию.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценивает возможность продления зерновой сделки как неблагоприятную. Однако он подчеркивает, что Москва продолжает наблюдать за событиями вокруг соглашения

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Екатерина Подвигина
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