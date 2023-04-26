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14:13, 26 апреля 2023Россия

Совфед одобрил присвоение статуса ветерана жителям осажденного Сталинграда

Сенаторы Совфеда одобрили присвоение жителям осажденного Сталинграда статуса ветерана

Фото: RIA Novosti archive / Wikimedia

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, присваивающий статус ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Сталинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» получат право на повышение пенсий по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца. Они также смогут рассчитывать на ежемесячную социальную выплату и компенсацию половины расходов на коммунальные услуги и аренду жилья.

Кроме того, этой категории граждан предоставят право на бесплатное социальное обслуживание на дому и в условиях стационара, а также возможность получить в случае необходимости протезы за счет бюджета государства и другие меры поддержки.

Госдума приняла поправки о статусе ветерана Великой Отечественной войны для жителей осажденного Сталинграда 19 апреля. По словам авторов законопроекта, по состоянию на 2023 год насчитывается всего 3997 обладателей этого статуса. На инициативы ежегодно будет тратиться около 0,6 миллиарда рублей.

26 апреля Совфед также одобрил закон, который наделяет статусом ветерана боевых действий ополченцев республик Донбасса с 2014 года и граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач российских Вооруженных сил в ходе спецоперации.

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Константин Лысяков
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