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04:34, 26 апреля 2023Наука и техника

Названы преимущества «Арматы» перед Abrams и Leopard

Генерал Липовой назвал защищенность экипажа «Арматы» преимуществом перед Abrams и Leopard

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-14 «Армата» отличается от западных машин наличием бронекапсулы для экипажа, которая обеспечивает его защищенность. Преимущества Т-14 перед танками иностранного производства назвал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с News.ru.

«Преимущество Т-14 над западными танками, — американскими Abrams, немецкими Leopard и британскими Challenger, — в принципиально новой конструкции. В иностранных машинах экипаж равномерно размещен внутри корпуса, а у Т-14 — только в бронекапсуле, башня необитаема, что повышает живучесть экипажа при попадании противотанковых средств», — сказал он.

Генерал добавил, что Т-14 выгодно отличается от западных танков меньшим весом. По его словам, это улучшает проходимость машины на поле боя.

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Ранее в апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные начали применять танки Т-14 для ведения огня по позициям Вооруженных сил Украины.

В феврале «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL сообщила, что на границе Ростовской области были замечены танки «Армата».

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Даниил Иринин
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