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12:02, 26 апреля 2023Из жизни

Купленные за бесценок вазы с ярмарки оценили в 122 тысячи рублей

Женщина купила за восемь евро две вазы, стоящие 1,2 тысячи фунтов стерлингов

Фото: hydebrink / Shutterstock / Fotodom

65-летняя жительница Великобритании Кристин Рим обнаружила, что вазы, которые она купила на распродаже за бесценок, могут оценить в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (122 тысячи рублей). Об этом сообщает Wales Online.

Женщина нашла две стеклянные вазы на ярмарке пять лет назад, когда жила в Испании. Она купила их за восемь евро (718 рублей) и поставила в своем доме. Позднее, уже вернувшись в Великобританию, Рим решила отнести вазы на оценку. «Я делаю ремонт в гостиной, поэтому решила посмотреть, стоят ли они чего-нибудь», — рассказывает она.

Оказалось, что вазы были изготовлены в начале ХХ века на знаменитой фабрике Joh. Loetz Witwe. Сосуды высотой 13 сантиметров с верхним краем в форме трилистника относятся к стилю «Феномен» Летца. Эксперты полагают, что на аукционе их общая стоимость может достичь 1,2 тысячи фунтов стерлингов (122 тысячи рублей).

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По словам Сары Уильямс, главного оценщика аукционного дома Richard Winterton Auctioneers, отличительной чертой «Феномена» является волнистый узор на поверхности изделия. «Это достигалось путем обматывания горячих стеклянных нитей вокруг расплавленной стеклянной основы. Затем нити вытягивались на поверхности для создания узоров, пока материалы были еще податливы. Эта техника была запатентована в 1898 году», — говорит Уильямс.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании нашел в поле древнее саксонское кольцо, стоимость которого оценили в 40 тысяч фунтов стерлингов. Кольцо толщиной 20 миллиметров весит 7 граммов, украшено сложным узором и инкрустировано красными гранатами в форме креста.

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Алиса Удовик
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