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13:27, 26 апреля 2023Ценности

Wildberries начнет платить премии с взысканий за подмены товаров партнерским ПВЗ

Маркетплейс Wildberries начнет платить премии по «нулевому принципу» партнерским ПВЗ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Маркетплейс Wildberries начнет платить премии с взысканий за подмены товаров партнерским пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей онлайн-магазина, подобный подход был запущен 21 апреля и применялся только для сотрудников собственных самовывозов. «По предложению инициативной группы партнеров в комиссии при "Опоре России", которое утвердили в Wildberries, "нулевой принцип" теперь будет распространяться и на партнерские ПВЗ», — отмечается в заявлении.

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Кроме того, утверждается, что дополнительные премиальные выплаты будут начисляться ежедневно, а выплачивать их будут каждую неделю. При этом уточняется, что первые платежи в размере 40 миллионов рублей поступят партнерам уже 26 апреля.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли что сообщения о бунте преувеличены. Позднее маркетплейс начал увольнять протестующих сотрудников. К ситуации подключились сотрудники прокуратуры, в разрешении проблемы приняли участие депутаты Госдумы, а также глава Минтруда Антон Котяков. 16 марта в Wildberries заявили о принятии решения о временной заморозке механизма списаний за подмены с владельцев ПВЗ и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях.

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Мария Винар
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