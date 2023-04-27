Кара Делевинь присоединится к съемкам «Американской истории ужасов» с Ким Кардашьян

Британская модель и актриса Кара Делевинь присоединится к съемкам в сериале «Американская история ужасов». Об этом сообщает Deadline.

Сообщается, что Делевинь появится в 12-м сезоне шоу, который выйдет летом 2023 года. В нем также примут участие телезвезда Ким Кардашьян и актриса Эмма Робертс.

Ранее американская певица и актриса Пэтти Люпон, сыгравшая в сериале Джоан Рэмси и певицу кабаре Кэти Пизазз, раскритиковала появление Ким Кардашьян в 12-м сезоне проекта.

О том, что Кардашьян примет участие в съемках нового сезона «Американской истории ужасов» (AHS), стало известно в середине апреля. Тогда сообщалось, что бывшая супруга Канье Уэста сыграет главную роль в 12-м сезоне проекта. «Ким — одна из самых больших и ярких телезвезд в мире, и мы очень рады приветствовать ее в семье AHS», — сказал продюсер Райан Мерфи.