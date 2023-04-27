Maybach Блиновской неоднократно превышал скорость на пути к границе

Shot: Maybach с задержанной Блиновской на пути к границе неоднократно превышал скорость

Автомобиль Maybach, в котором находилась создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная по делу о неуплате налогов, на пути к границе неоднократно превышал скорость. Об этом, в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Shot.

По данным издания, при движении через населенные пункты, где максимально разрешенная скорость 60 километров в час, иномарка ехала 100 километров в час. По прибытии на границу Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, была задержана. Момент задержания показали на видео.

По словам знакомых блогерши, задержание стало для нее полной неожиданностью. Позже юрист Артур Айрапетов заявил, что Блиновская может урегулировать претензии СК путем оплаты штрафных санкций.

