Адвокат высказался о перспективах дела против Блиновской
Задержанная Следственным комитетом (СК) России блогер Елена Блиновская может урегулировать претензии следствия путем оплаты штрафных санкций, убежден юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал дело Блиновской.
Утром 27 апреля стало известно, что подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.
Следователи рассказали, что в отношении задержанной Блиновской возбужденно дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемая оказывала информационные услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса.
«Статья 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") содержит примечание, которое гласит о том, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма налогов, которая вменяется от уклонения, будет полностью погашена перед налоговыми органами», — сообщил Айрапетов.
Елена Блиновская имеет все возможности для того, чтобы еще на этапе следствия постараться претензии налоговых органов и Следственного комитета урегулировать путем оплаты штрафных санкций
Также адвокат отметил, что не всегда понятие «дробление бизнеса», которое вменяется блогеру, обосновывается и доказывается стороной обвинения в суде.
«Мнение налоговой или СК о том, что человек раздробил бизнес, если говорить объективно, не всегда подтверждается в открытом судебном процессе. Граждане вправе осуществлять одну и ту же экономическую деятельность, но с разных организационно-правовых форм, в зависимости от партнеров в том или ином ИП и ООО, в зависимости от логистической ситуации и так далее», — сообщил он.
Дробление должно быть доказано следственными органами. Потому что получение денежных средств на различные компании еще не означает дробление
Отмечается, что Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц за период 2019-2021 годов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Денежные средства Блиновская легализовала путем совершения финансовых операций.
Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.
О том, что полиция проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, 22 марта со ссылкой на источник сообщил Shot. Сама блогер тогда заявляла, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она также заверяла, что ей не грозят проблемы с ФНС.