Адвокат высказался о перспективах дела против Блиновской

Юрист Айрапетов: Блиновская может урегулировать претензии СК путем оплаты штрафных санкций

Задержанная Следственным комитетом (СК) России блогер Елена Блиновская может урегулировать претензии следствия путем оплаты штрафных санкций, убежден юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал дело Блиновской.

Утром 27 апреля стало известно, что подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

Следователи рассказали, что в отношении задержанной Блиновской возбужденно дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, подозреваемая оказывала информационные услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса.

«Статья 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов") содержит примечание, которое гласит о том, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма налогов, которая вменяется от уклонения, будет полностью погашена перед налоговыми органами», — сообщил Айрапетов.

Елена Блиновская имеет все возможности для того, чтобы еще на этапе следствия постараться претензии налоговых органов и Следственного комитета урегулировать путем оплаты штрафных санкций Артур Айрапетов юрист, член палаты адвокатов города Москвы

Также адвокат отметил, что не всегда понятие «дробление бизнеса», которое вменяется блогеру, обосновывается и доказывается стороной обвинения в суде.

«Мнение налоговой или СК о том, что человек раздробил бизнес, если говорить объективно, не всегда подтверждается в открытом судебном процессе. Граждане вправе осуществлять одну и ту же экономическую деятельность, но с разных организационно-правовых форм, в зависимости от партнеров в том или ином ИП и ООО, в зависимости от логистической ситуации и так далее», — сообщил он.

Дробление должно быть доказано следственными органами. Потому что получение денежных средств на различные компании еще не означает дробление Артур Айрапетов юрист, член палаты адвокатов города Москвы

Отмечается, что Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц за период 2019-2021 годов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Денежные средства Блиновская легализовала путем совершения финансовых операций.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

О том, что полиция проверяет Блиновскую после заявлений об обмане от ряда участниц ее марафона, 22 марта со ссылкой на источник сообщил Shot. Сама блогер тогда заявляла, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она также заверяла, что ей не грозят проблемы с ФНС.