Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом

Фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли выйдет в России 4 мая

Названа дата выхода в России фильма «Все страхи Бо», главную роль в котором исполнил актер Хоакин Феникс. Об этом сообщается в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе компании «Вольга», занимающейся дистрибуцией картины.

Премьера работы американского кинорежиссера Ари Астора, ранее работавшего над такими проектами, как «Реинкарнация» и «Солнцестояние», состоится в российских кинотеатрах 4 мая.

В основе сюжета ленты — история героя по имени Милкетост Бо Вассерманн, который боится окружающего мира и старается не выходить из дома. Но однажды персонажу Феникса приходится переступить через себя и отправиться «в эпическую одиссею» — в свой родной город, для того чтобы навестить мать (ее играет Пэтти ЛюПон).

В актерский состав проекта также вошли такие артисты, как Паркер Поузи, Эми Райан, Нэйтан Лейн и Стивен Хендерсон.

Создатель картины подчеркнул, что в предстоящем фильме будет намного большего юмора и характера режиссера, чем в двух его предыдущих лентах.

«Это не столько исследование жизни человека, сколько его опыта. Мы помещаем зрителя в голову главного героя, в его чувства, надеюсь, почти на клеточном уровне. Мы даем почувствовать себя в его шкуре, пройти сквозь него. Это не столько путь по его стопам, сколько переживание его воспоминаний, его фантазий, его страхов. "Все страхи Бо" — это жизненный опыт Бо. В этом фильме намного больше меня, чем в любой другой снятой мною картине», — поделился кинематографист.

В начале апреля сообщалось, что исполнитель главной роли в проекте «Все страхи Бо» Хоакин Феникс упал в обморок во время съемок одной из сцен.

Ранее стала известна дата премьеры в России фильма «Убийца "Священный паук"» режиссера Али Аббаси.