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14:12, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Брат Блиновской высказался об уголовном деле против нее

Брат блогерши Елены Блиновской заявил, что она не могла умышленно не платить налоги

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Брат блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, задержанной по подозрению в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, Александр высказался об уголовном деле против нее. В беседе с «360» он заявил, что его сестра не могла умышленно не платить налоги.

«Я верю, что очень сложно, когда большая компания, куча бухгалтеров, (…) кто-то мог допустить просчет. В целом, думаю, умысла не платить налоги точно не было. Но, возможно, какая-то "неоптимальность" была. Но точно — не умышленно», — прокомментировал он дело против Блиновской.

Брат блогерши добавил, что ему нравился бизнес сестры. По его мнению, тот факт, что у Блиновской было много клиентов, оставшихся, по словам Александра, довольными результатом, позволяет называть бизнес успешным.

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Ранее о задержании Блиновской высказалась телеведущая Ксения Собчак. «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку. Надеюсь, проблемы разрешатся», — заявила она. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя дело против блогерши, не увидела в нем ничего удивительного. «Мы предупреждали, что так и будет. Государство долгое время закрывало на это глаза, но так всегда быть не может. Доходы блогеры получают колоссальные», — сказала Мизулина.

Блиновскую задержали утром в четверг, 27 апреля. Следствие считает, что в 2019-2021 годах блогерша не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Ее задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

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Ксения Кривотулова
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