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11:58, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Мизулина прокомментировала задержание Блиновской

Мизулина высказалась о задержании Блиновской словами «мы предупреждали, что так и будет»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала задержание блогерши и создательницы известного тренинга «Марафон желаний» Елены Блиновской, которую подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Слова Мизулиной приводит Daily Storm в Telegram.

«Мы предупреждали, что так и будет. Государство долгое время закрывало на это глаза, но так всегда быть не может. Доходы блогеры получают колоссальные. Ничего удивительного в том, что произошло, нет», — высказалась глава Лиги безопасного интернета.

Об уголовном деле в отношении Блиновской стало известно утром 27 апреля. Ее задержали на российской границе по подозрению в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

В конце марта, после того как уголовные дела по той же статье были возбуждены против блогеров Александры Митрошиной и Валерии Чекалиной, Блиновская утверждала, что налоговые службы уже в течение года проверяют блогеров. Она заверила, что ей не грозят проблемы с Федеральной налоговой службой. Таким образом Блиновская прокомментировала сообщение о том, что полиция проверяет ее по факту мошенничества после того, как участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман.

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Ксения Кривотулова
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