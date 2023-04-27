Собчак выразила поддержку задержанной по делу о неуплате налогов блогерше Блиновской

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак выразила поддержку блогерше и создательнице тренинга «Марафон желаний» Елене Блиновской, которую задержали по делу о неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Комментарий ведущей опубликован в ее Telegram-канале.

Собчак высказалась о задержании Блиновской и уголовном деле против нее словами «охота продолжается». «Как вы знаете из моего интервью, я не поклонница Блиновской, но хочу выразить поддержку. Надеюсь, проблемы разрешатся», — добавила журналистка.

Интервью Собчак с автором «Марафона желаний» вышло в январе 2022 года. В ходе беседы Блиновская рассердилась на собеседницу из-за неудобных вопросов относительно ее тренингов и пригрозила ей плевком в лицо.

О задержании Блиновской стало известно в четверг, 27 апреля. По версии следствия, за период 2019-2021 годов блогерша не выплатила налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Утверждается, что ее задержали при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле.

В марте блогерша опровергла информацию о том, что полиция якобы проверяет ее из-за того, что участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман. Помимо того, она высказалась о возможных проверках со стороны налоговой и заверила, что ей не грозят проблемы с ФНС. Перед этим уголовные дела об уклонении от уплаты налогов были возбуждены в отношении блогерш Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.