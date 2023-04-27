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23:00, 27 апреля 2023Экономика

В Польше назвали условие для отмены эмбарго на продукты Украины

Министр Телюс допустил отмену эмбарго Польши на продукты Украины при новых инструментах ЕС

Фото: Unsplash

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс допустил, что страна отменит запрет на ввоз продовольствия с Украины. Об этом он высказался в эфире телеканала Polsat.

Телюс назвал условие для отмены эмбарго на продукты Украины и отметил, что это возможно при новых мерах Евросоюза.

«Пока эмбарго будет действовать до конца урегулирования этих вопросов в ЕС. Если Евросоюз даст соответствующие инструменты, безопасные инструменты, то мы будем думать, а если не даст, то у нас есть свои, которые мы уже ввели», — подчеркнул он.

Ранее польские фермеры стали протестовать против ввоза продуктов с Украины. Они организовали акцию на 50 тракторах, запланировав доехать до деревни Лагевники и вернуться к месту начала маршрута.

Польша предложила Евросоюзу, кроме экспорта зерна, запретить ввоз других продуктов питания с Украины. В частности, ограничить поставки фруктов, яиц, птицы, сахара и меда.

19 апреля сообщалось, что Еврокомиссия намерена ввести запрет на импорт зерна c Украины из-за его избытка в некоторых странах ЕС. Уточняется, что ЕК потребуется согласие Киева на эти меры, чтобы избежать обжалования решения во Всемирной торговой организации.

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Марина Совина
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