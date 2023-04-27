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23:06, 27 апреля 2023Спорт

Фетисов назвал причину рекомендаций МОК для российских спортсменов

Вячеслав Фетисов назвал рекомендации по допуску к Олимпиаде-2024 недоработкой России
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал причину рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Депутат посчитал случившееся недоработкой российской стороны. «Творится полный беспредел. Мы не сумели сделать так, чтобы Россию никто не трогал. Не хватает авторитетов поставить их всех на место», — заявил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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