Девушка показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину недовольства

TikTok-блогерша Кия показала похожее на капусту тату в виде розы в области шеи

Блогерша Кия (фамилия неизвестна) показала ненавистное тату на теле и раскрыла причину своего недовольства. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 17 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @kiyaminx призналась, что в 19 лет решила набить свой первый рисунок. Однако, по словам девушки, мастер тату уговорил ее сделать затенение изображения.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала на шее небольшую черную татуировку в виде розы с лепестком. «Я чертовски ненавижу эту дурацкую уродливую тату, потому что хотела получить вовсе не такой результат. Она похожа на капусту. Прошу вас, не торопитесь набивать татуировки, чтобы потом не пожалеть, как я», — посетовала она.

Публикация стала вирусной и набрала более 28 тысяч просмотров. Подписчики решили поддержать блогершу в комментариях под постом. «Может, попробовать сделать белые блики?», «Добавьте немного цвета», «Нужно немного осветлить рисунок», — рекомендовали они.

Ранее в апреле блогершу подняли на смех в сети за покрытые татуировками в виде лосин ноги. На размещенных кадрах инфлюэнсерша продемонстрировала фигуру в купальнике и коротком кроп-топе. В ролике видно, что на ногах юзерши изображены многочисленные рисунки в виде цветов и узоров.