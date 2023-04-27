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12:58, 27 апреля 2023Наука и техника

В iPhone появилась функция блокировки смартфона по геопозиции

9to5Mac: в iOS 16 появилась блокировка функций iPhone по геопозиции

Фото: Andrea Natali / Unsplash

Компания Apple научилась блокировать функции iPhone, исходя из его региональной принадлежности. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Специалисты медиа обнаружили в коде iOS 16.2. опцию, которая позволяет ограничивать ряд возможностей iPhone. По словам авторов, ограничения могут быть вызваны политикой Apple или требованием законов определенных стран.

Новая функция будет определять местоположение смартфона по геопозиции, коду региона от маршрутизатора Wi-Fi и информации, полученной от сим-карты. «Со всей этой информацией в совокупности пользователям станет сложнее обойти эти ограничения», — отметили журналисты.

В материале говорится, что некоторые функции iPhone ограничены в зависимости от местоположения девайса. Так, в ОАЭ на iOS отключены видеозвонки FaceTime. Специалисты 9to5Mac предположили, что нововведение может быть связано с появлением функции, которая позволит потребителям из Евросоюза устанавливать приложения на iPhone в обход App Store. Таким образом, в Apple не хотят, чтобы ограниченной опцией пользовались владельцы смартфонов из других стран.

В конце апреля стало известно о том, что пользователям iPhone разрешат устанавливать приложения в обход магазина App Store, сообщили источники Bloomberg. По словам инсайдера Марка Гурмана, новая возможность появится в iOS 17.

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Андрей Ставицкий
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