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15:57, 18 апреля 2023Наука и техника

Возможность установки приложений на iPhone в обход App Store подтвердили

Bloomberg: в iOS 17 появится возможность установки приложений из других источников

Фото: Alex Suprun / Unsplash

Пользователям iPhone разрешат устанавливать приложения в обход магазина App Store. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналиста агентства Марка Гурмана, новая функция может появиться в iOS 17 — новой операционной системой для iPhone, анонс которой ожидается 5 июня. Таким образом Apple подчинится принятому европейским парламентом закону, который обязывает разрешать установку приложений из других источников.

Гурман подтвердил, что разработчики смогут больше зарабатывать на своих продуктах, так как им не придется платить комиссию 15-30 процентов. Однако специалист не смог рассказать, как именно будет работать новая функция. Автор отметил, что Apple сможет разрешить установку на iPhone только предварительно одобренных программ и сервисов.

О том, что Apple может разрешить установку приложений в обход App Store, агентство Bloomberg впервые сообщило в середине декабря 2022 года. Тогда инсайдеры предположили, что новая возможность будет доступна только на территории Евросоюза.

В середине апреля о том, что Apple может разрешить установку приложений на iPhone и iPad, минуя модерацию App Store, сообщил инсайдер под ником @analyst941. Опция сторонней загрузки приложений доступна на Android.

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Андрей Ставицкий
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