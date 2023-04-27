Киркоров рассказал о строительстве квартиры в центре Москвы

Певец Филипп Киркоров рассказал о строительстве своей квартиры в центре Москвы

Певец Филипп Киркоров рассказал о своем новом жилье в Москве. На данный момент артист строит квартиру в центре города, сообщил он в интервью для YouTube-программы «Алена, блин!».

По словам Киркорова, интерьер столичной квартиры будет выполнен в минималистичном стиле. «Это будет не дворец. Я устаю от этого золота, блеска и яркости на сцене», — поделился певец.

Артист добавил, что с недавних пор предпочитает обходиться дома без предметов из хрусталя, бриллиантов и страз. На вкусы Киркорова повлияла смена семейного статуса. Он подчеркнул, что теперь живет без излишеств.

В декабре 2022 года адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал о проблемах артиста с недвижимостью. Певец обратился в суд после того, как налоговая служба допустила ошибку при переоформлении документов на его пентхаус в центре Москвы. Два принадлежащих Киркорову объекта недвижимости посчитали одним, из-за чего их кадастровую стоимость сложили. Артист был вынужден заплатить шесть миллионов рублей налогов вместо двух.