Звездный стилист объяснил отсутствие отношений особой миссией на Земле

BuzzFeed: стилист Зендеи Лоу Роуч признался в отсутствии отношений из-за особой миссии

44-летний звездный стилист Зендеи, Ани Тейлор-Джой, Селин Дион и других звезд первой величины Лоу Роуч признался, что никогда ни с кем не встречался. Отсутствие интереса к романтическим отношениям он объяснил особой миссией в шоу Logo's Spill, сообщает издание BuzzFeed.

В ответ на вопрос, кто является для него идеальным партнером, Роуч заявил, что свидания и отношения никогда не были приоритетом в его жизни. «Я давно хотел публично признаться, что не состою и раньше не состоял в отношениях», — добавил стилист.

Я послан на Землю не для романтической любви. Даже в детстве я знал: я рожден для того, чтобы меня обожали, а я помогал людям и любил их. Я хочу любить массы, но совершенно не заинтересован в отношениях Лоу Роуч стилист

Роуч добавил, что испытывает грусть, когда ему раз за разом напоминают о его жизненных принципах. Однако стилист не исключил вероятности, что однажды может начать жить с кем-то, особенно если человек будет богатым.

Ранее специалист по отношениям Анурада Гупта рассказала о необычном способе вернуть романтику в жизнь. Она посоветовала партнерам почаще ходить вместе за покупками.