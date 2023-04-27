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15:48, 27 апреля 2023Россия

В России отреагировали на штрафы за ношение Георгиевских лент в Молдавии

Депутат Чепа описал штрафы за ношение Георгиевских лент в Молдавии фразой «все аукнется»

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Введение штрафов за ношение Георгиевских лент в Молдавии является подыгрышем русофобским структурам, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на запрет символов в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти Молдавии будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих Георгиевскую ленту 9 мая.

По словам депутата, подобные действия наносят удар памяти молдаван, которые погибали вместе с другими гражданами Советского Союза, а также героям, которые не щадили себя во имя общей победы — освобождения Европы от нацизма.

«Теперь Европа, которая помогала нацизму, старается взять и забыть позорные страницы своей истории. Там было много очень людей, которые помогали, и сегодня многие из них у власти находятся, поэтому предпринимаются такие действия на Западе. К сожалению, некоторые бывшие республики СССР ведут себя так. Ну, что же, не забудем и эту страницу. Это все несправедливо, нечестно, пагубно сказывается, в первую очередь, на их собственной истории. Все учтется и аукнется», — высказался парламентарий.

Ранее в Риге решили снести памятник русскому поэту Александру Пушкину. Необходимость ликвидировать монумент латышские власти объяснили в том числе желанием предотвратить собрание людей возле него 9 мая.

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Варвара Кошечкина
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