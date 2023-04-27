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18:05, 27 апреля 2023Россия

МЧС сообщило о привлечении авиации к тушению деревни в Курганской области

В МЧС заявили, что для тушения курганской деревни Логоушка привлекли самолет Ил-76

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Для тушения деревни Логоушка в Курганской области привлекли самолет Ил-76. Об этом заявила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

По уточненным данным спасателей, в ликвидации возгорания участвуют более 180 человек и 46 единиц техники.

Известно, что в деревне горят уже 76 домов, площадь возгорания выросла почти в четыре раза. Изначально же сообщалось о пожаре в 20 жилых и 20 нежилых постройках.

На месте пожара уже нашли тело одного погибшего. Губернатор региона Вадим Шумков заявлял, что запросил у главы МЧС Александра Куренкова дополнительную помощь.

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Марк Леонов
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