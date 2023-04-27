Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 27 апреля 2023Силовые структуры

Адвокат Митрошиной опровергла данные о погашении долга в 120 миллионов рублей

Адвокат Митрошиной заявила, что блогерша не выплатила долг и следствие продолжается

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Адвокат блогера Александры Митрошиной Алиса Волхова опровергла данные о погашении подзащитной долга в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Защитница сказала, что блогерша не выплатила долг и следствие продолжается.

Ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемая в уклонении от уплаты налогов Митрошина, погасила долг.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил против нее уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыски по месту регистрации блогера и ее предполагаемых сообщников. Сейчас следователи устанавливают причастность Митрошиной к другим экономическим преступлениям.

Она покинула Москву еще в начале 2022 года и поселилась в Дубае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Правительство наделили правом делать исключения из спецмер по Украине
Глава МАГАТЭ высказался об угрозах ЧП на Запорожской АЭС
Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты
Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.