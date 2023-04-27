Адвокат Митрошиной опровергла данные о погашении долга в 120 миллионов рублей

Адвокат Митрошиной заявила, что блогерша не выплатила долг и следствие продолжается

Адвокат блогера Александры Митрошиной Алиса Волхова опровергла данные о погашении подзащитной долга в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

Защитница сказала, что блогерша не выплатила долг и следствие продолжается.

Ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемая в уклонении от уплаты налогов Митрошина, погасила долг.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил против нее уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

Для этого после поступления денег на расчетный счет она переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыски по месту регистрации блогера и ее предполагаемых сообщников. Сейчас следователи устанавливают причастность Митрошиной к другим экономическим преступлениям.

Она покинула Москву еще в начале 2022 года и поселилась в Дубае.