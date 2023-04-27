В сети появились фото 62-летней Джулианны Мур без макияжа

Папарацци запечатлели 62-летнюю актрису Джулианну Мур без макияжа в Нью-Йорке

В сети появились фото американской актрисы Джулианны Мур без макияжа. Соответствующие кадры приводит издание Daily Mail.

Папарацци сняли 62-летнюю знаменитость во время прогулки по Нью-Йорку. Звезду запечатлели в джинсах свободного кроя, черной футболке и бежевом тренче. Ее образ дополнили кожаные лоферы, кепка и сумка квадратной формы.

Также на размещенных кадрах видно, что на лице актрисы отсутствует косметика, а ее волосы уложены в небрежный хвост.

В январе Джулианна Мур рассказала о детали внешности, которую она случайно испортила на всю жизнь в молодости. По словам телезвезды, главным в мейкапе для нее является прорисовка бровей, поскольку в подростковом возрасте она выщипала чересчур много волосков. «Я просто разрушила мои брови. Один раз я дала им отрасти вновь, но потом снова выщипала их. С тех пор они просто не растут, поэтому мне приходится постоянно рисовать их на своем лице», — пожаловалась она.