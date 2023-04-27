Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
2:1
Завершен
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
Сегодня
19:10 (Мск)
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
16:40, 27 апреля 2023Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин

Тренер Егор Ходырев посоветовал мужчинам делать болгарские выпады для прокачки ягодиц

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев посоветовал мужчинам делать классические приседания и болгарские выпады. Последнее выполняется следующим образом: одну ногу надо согнуть в колене и закинуть на стоящую сзади скамью или другую возвышенность, вес тела перенести на переднюю ногу. «Сделайте глубокий вдох и с напряженным прессом плавно опускайтесь вниз. Движение начинается с отведения таза назад. Садитесь до параллели бедра впереди стоящей ноги с полом или ниже. На выдохе мощным движением вытолкнитесь вверх в исходное положение», — описал он технику выполнения упражнения.

Также он предложил делать ягодичный мост на одной ноге. Исходное положение: лечь на спину, согнуть колени до угла в 90 градусов, руки вытянуть вдоль тела, поставить одну ступню на ширине таза, а другую закинуть на колено противоположной ноги. Затем на выдохе нужно вытолкнуть таз вверх, сохраняя прямую спину и задерживаясь в верхней точке, а далее на выдохе плавно опускаться вниз. При этом важно каждый раз подключать мышцы живота, напрягая пресс.

Ранее Ходырев назвал три лучших способа накачать бицепсы. Эксперт посоветовал делать сгибание рук с гантелями. Также он рекомендовал делать концентрированный подъем с гантелей. Кроме того, специалист предложил делать подъемы «молотки».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
В США назвали причину переноса украинского контрнаступления
Четверо школьников поверили педофилу и пошли к нему домой «играть в приставку»
Пит Дэвидсон пообещал не шутить про Ким Кардашьян
Тренер назвал лучшие упражнения для прокачки ягодиц для мужчин
В РПЦ высказали отношение к женщинам с крашеными волосами
Украинская группа «Антитела» заявила о планах дать концерт в Крыму летом 2024-го
Адвокат заявил о перспективе ареста Блиновской и реальном сроке для нее
В российском регионе частично ввели режим ЧС из-за пожаров
Carlsberg раскрыл предполагаемый срок ухода из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.