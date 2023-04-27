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12:33, 27 апреля 2023Спорт

Семак рассказал о трудностях «Зенита» из-за стоимости футболистов

Сергей Семак заявил, что «Зениту» сложно покупать российских футболистов из-за их цен

Фото: Maksim Konstantinov / Globalllokpress.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трудностях команды из-за стоимости футболистов, которых они хотят приобрести. Его слова приводит «Чемпионат».

«Чем больше игрок готов, тем выше его стоимость, менее готов — ниже. Это про иностранцев. На российском рынке цены для нас совсем другие», — заявил он. Семак объяснил, что из-за этого сложно получить хотя бы три-четыре игрока с российским паспортом, а иностранцы стоят дешевле.

Семак добавил, что в любом случае трансферы не сильно повлияют на команду. «Кого-то мы не сможем приглашать, кого-то сможем. Но глобально слабее клуб вряд ли станет», — отметил он.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин пожаловался на тяжелую жизнь футболистов. Он призвал не критиковать игроков за высокие зарплаты, отметив, что из миллионов спортсменов до хорошего заработка доходят немногие. «Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь все свое детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет. Футболисты рискуют, жертвуют, поэтому зарплаты каждого оправданны», — заявил Гасилин.

Дарья Коршунова
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