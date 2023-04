Post Malone стал единственным артистом с восемью «бриллиантовыми» синглами

Американский исполнитель Post Malone побил рекорд по количеству бриллиантовых пластинок

Американский исполнитель Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) стал единственным артистом, чьи восемь синглов получили бриллиантовый статус. Об этом сообщает TMZ.

Рекорд был побит после того, как три трека артиста — Circles, Better Now и Fall Apart — преодолели бриллиантовый порог, превзойдя предыдущего рекордсмена, исполнителя Бруно Марса. В честь события музыкант опубликовал сборник своих треков под названием The Diamond Collection.

Ранее сообщалось, что Post Malone сильно похудел и напугал своих поклонников, которые заподозрили у исполнителя проблемы со здоровьем. Отец артиста оценил новый образ сына, оставив комментарий к фан-видео. Он отметил, что рэпер выглядит здоровым как никогда — душевно и физически.