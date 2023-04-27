В России допустили истощение запасов зенитных ракет ВСУ

Военный эксперт Леонков допустил, что у ВСУ скоро закончатся ракеты советских систем ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в скором времени остаться без советских систем противовоздушной обороны (ПВО). Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» допустил истощение запасов зенитных ракет.

«Скорее всего, они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») останутся без советского ПВО, потому что боеприпасы к этим системам производятся только в России. А все, что они расстреляли, у них не возобновляется», — сказал он.

Леонков добавил, что в качестве замены Украина продолжит получать западные системы ПВО.

Ранее в апреле директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что украинские системы ПВО беспомощны против российских высокоточных корректируемых авиабомб, поскольку находятся в плачевном состоянии.

В октябре 2022 года обозреватель «Известий» Антон Лавров писал, что главной проблемой системы ПВО Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства.