В Грузии назвали число переехавших в страну в 2022 году россиян

Служба статистики Грузии сообщила, что в 2022 году в страну переехало больше всего россиян

Большинство мигрантов, переехавших в Грузию в 2022 году, составили россияне. Об этом сообщила Национальная служба статистики республики.

Из 179 778 человек, сменивших страну проживания, в Грузию переехали 62 304 гражданина России, 20 716 граждан Украины и 13 361 гражданин Белоруссии.

Также в службе назвали число вернувшихся на родину грузинских граждан — 54 405 человек. Всего за год население страны стало больше на 1,3 процента и составило 3 миллиона 736 тысяч человек.

Ранее Министерство юстиции Грузии сообщило, что в 2022 году гражданство республики приняли 3,3 тысячи россиян. Их них 1666 россиян воспользовались правом временного восстановления утерянного гражданства, 1625 получили его в порядке исключения, четверо — как бывшие граждане Грузии, а двое добились получения документа в упрощенном порядке.