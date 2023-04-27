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07:13, 27 апреля 2023Мир

Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ

Сербский доброволец Берич заявил, что издевательства над русскими стали идеологией для ВСУ

Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

Сербский доброволец в вооруженных силах Донецкой народной республике (ДНР) Деян Берич сообщил РИА Новости, что издевательства над русскими людьми стали частью идеологии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник агентства рассказал, что оказался свидетелем издевательств над российскими бойцами. По его словам, в зоне спецоперации «ты либо убиваешь, либо будешь убитым». Однако идеология Украины — это «издеваться над русскими людьми», заверил Берич.

Сербский доброволец отказался отвечать на вопрос о числе сражающихся на стороне России сограждан, отметив, что эта информация конфиденциальна. При этом он подчеркнул, что бои ведутся в самых жестких точках, «сербы показывают героизм».

В сентябре 2022 года стало известно, что в Запорожской области были сформированы два добровольческих отряда, которые назвали в честь советского разведчика Павла Судоплатова и апостола Андрея Первозванного. 13 января врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что батальон пополнился бойцами из Сербии.

Марина Совина
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