Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:37, 27 апреля 2023Забота о себе

Любителей запивать шашлык алкоголем предупредили о последствиях

Врач Кашух: употребление шашлыка с алкоголем вредит поджелудочной железе

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что употребление шашлыка вместе с алкоголем увеличивает риск развития заболеваний поджелудочной железы. Об этом она рассказала «Известиям».

По словам Кашух, поджелудочная железа любителей запивать шашлык алкогольными напитками после подобных трапез получает двойной удар. С одной стороны, нагрузку на орган дает жирное мясо, а с другой — этанол, который вредит всему организму, в том числе желудочно-кишечному тракту и почкам.

Чтобы избежать последствий для здоровья, Кашух посоветовала отказаться от алкоголя и выбирать для шашлыка постное мясо — курицу или говядину. Маринад, по мнению врача, лучше готовить самостоятельно, так как магазинные варианты часто содержат несвежее мясо, замаскированное обилием приправ, соли и уксуса.

Помимо этого, Кошух посоветовала не есть слишком много за раз: достаточно порции размером с ладонь. Она предупредила, что чем жирнее шашлык, тем меньше должна быть порция. «Ешьте медленно, тщательно пережевывая и наслаждаясь каждым кусочком. Между приемами пищи делайте перерывы и прислушивайтесь к своим ощущениям: если уже наелись, не накладывайте в тарелку добавки», — дала совет гастроэнтеролог.

Материалы по теме:
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир. Как приготовить комбучу, в чем ее польза и вред и какие противопоказания
Чайный гриб вернулся из забытья и завоевал мир.Как приготовить комбучу, в чем ее польза и вред и какие противопоказания
14 августа 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

В заключение она рекомендовала подавать шашлык с большим количеством овощей и зелени. По ее словам, чем больше цветов в овощной тарелке, тем больше полезных веществ она содержит.

Ранее американский онколог Отис Броули предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка. По его словам, обугленная корочка на мясе содержит канцерогены, которые повышают риск развития рака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Школьник попал в больницу после избиения отчимом в Москве
Блогерша назвала устаревшую одежду для лета 2023 года
Власти Украины провели телефонный разговор с военным руководством США
Пассажир составил строгие правила этикета в самолете и вызвал гнев в сети
Песков прокомментировал перспективу встречи Путина и Эрдогана
Любителей запивать шашлык алкоголем предупредили о последствиях
Охваченная огнем российская деревня попала на видео
Россиянам усложнили покупку жилья в одной стране
Российская стилистка назвала откровенные платья трендом лета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.