Любителей запивать шашлык алкоголем предупредили о последствиях

Врач Кашух: употребление шашлыка с алкоголем вредит поджелудочной железе

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что употребление шашлыка вместе с алкоголем увеличивает риск развития заболеваний поджелудочной железы. Об этом она рассказала «Известиям».

По словам Кашух, поджелудочная железа любителей запивать шашлык алкогольными напитками после подобных трапез получает двойной удар. С одной стороны, нагрузку на орган дает жирное мясо, а с другой — этанол, который вредит всему организму, в том числе желудочно-кишечному тракту и почкам.

Чтобы избежать последствий для здоровья, Кашух посоветовала отказаться от алкоголя и выбирать для шашлыка постное мясо — курицу или говядину. Маринад, по мнению врача, лучше готовить самостоятельно, так как магазинные варианты часто содержат несвежее мясо, замаскированное обилием приправ, соли и уксуса.

Помимо этого, Кошух посоветовала не есть слишком много за раз: достаточно порции размером с ладонь. Она предупредила, что чем жирнее шашлык, тем меньше должна быть порция. «Ешьте медленно, тщательно пережевывая и наслаждаясь каждым кусочком. Между приемами пищи делайте перерывы и прислушивайтесь к своим ощущениям: если уже наелись, не накладывайте в тарелку добавки», — дала совет гастроэнтеролог.

В заключение она рекомендовала подавать шашлык с большим количеством овощей и зелени. По ее словам, чем больше цветов в овощной тарелке, тем больше полезных веществ она содержит.

Ранее американский онколог Отис Броули предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка. По его словам, обугленная корочка на мясе содержит канцерогены, которые повышают риск развития рака.