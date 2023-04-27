Лидера молдавской оппозиции лишили депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил лидера партии «Шор» депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил депутатского мандата лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора после постановления Апелляционной палаты Кишинева, приговорившей политика к 15 годам лишения свободы. Соответствующее решение было принято на заседании законодательного собрания, трансляция которого велась на странице парламента в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу уточнил, что лишение Шора депутатского кресла было одобрено 56 парламентариями. Кроме того, его мандат был объявлен вакантным.

Ранее сообщалось, что судьи Апелляционной палаты приговорили лидера партии «Шор» к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях. Сам он назвал такое решение «беззаконным и беспредельным», заявив, что оно «было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм».

Позднее глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару сообщила, что власти страны обратились к Израилю с просьбой об экстрадиции Шора в республику.