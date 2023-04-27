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13:22, 27 апреля 2023Бывший СССР

Лидера молдавской оппозиции лишили депутатского мандата

Парламент Молдавии лишил лидера партии «Шор» депутатского мандата

Кадр: Telegram-канал Ilan Shor

Парламент Молдавии лишил депутатского мандата лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора после постановления Апелляционной палаты Кишинева, приговорившей политика к 15 годам лишения свободы. Соответствующее решение было принято на заседании законодательного собрания, трансляция которого велась на странице парламента в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу уточнил, что лишение Шора депутатского кресла было одобрено 56 парламентариями. Кроме того, его мандат был объявлен вакантным.

Ранее сообщалось, что судьи Апелляционной палаты приговорили лидера партии «Шор» к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях. Сам он назвал такое решение «беззаконным и беспредельным», заявив, что оно «было принято под давлением и в нарушение всех правовых норм».

Позднее глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару сообщила, что власти страны обратились к Израилю с просьбой об экстрадиции Шора в республику.

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Алевтина Запольская
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