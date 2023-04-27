В Кремле обозначили отношение к диалогу Зеленского и Си Цзиньпина

Песков: разговор Си Цзиньпина и Зеленского является суверенным делом КНР и Украины

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом Китайской Народной Республики (КНР) и Украины. Москва готова поддержать любые меры, которые будут способствовать окончанию боевых действий и мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога», — обозначил он в ответ на вопрос журналистов, добавив, что Москва также поддерживает все, что поможет России достичь поставленных в ходе СВО целей и задач.

Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему возвращения Украины в границы 1991 года, которую продвигает в качестве основного положения мирного соглашения украинский президент Владимир Зеленский.

26 апреля стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. Зеленский анонсировал назначение нового посла Киева в Пекин, а Си Цзиньпин заявил о скором прибытии своего представителя с визитом на Украину и в другие страны для проведения углубленных консультаций для мирного урегулирования.