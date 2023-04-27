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12:23, 27 апреля 2023Мир

Кремль ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Си Цзиньпином границ Украины

Песков: Си Цзиньпин и Путин не обсуждали тему возвращения Украины в границы 1991 года

Фото: Vladimir Astapkovich / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали тему возвращения Украины в границы 1991 года. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, об этом речь не шла», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос журналистов.

26 апреля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином, во время которого лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений. После беседы Зеленский высказался о территориальной целостности Украины. Он заявил, что ее необходимо восстановить в границах 1991 года.

Ранее сообщалось, что члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и возвращения страны к границам 1991 года. В марте председатель Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марк Милли назвал подобную идею слишком масштабной задачей. Он усомнился в способности Киева вернуть территории военными средствами.

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Варвара Кошечкина
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