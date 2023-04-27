Заявления об отведенном Зеленскому сроке на успех в конфликте с Россией оценили

Политолог Бышок: невозможно говорить о сроках успеха в украинском конфликте

Невозможно говорить о сроках победы в украинском конфликте, считает кандидат политических наук Станислав Бышок. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил сообщения об отведенном президенту Украины Владимиру Зеленскому сроке на достижение успеха.

Ранее появилась информация о том, что у Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата. Отведенный ему срок на достижение успеха назвал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси.

Разговор о сроках был интересен в первых дни, недели и месяцы СВО. Сейчас, когда конфликт перешел в затяжную стадию, есть смысл говорить лишь о сроках контрнаступления ВСУ. Но говорить о сроках победы той или иной страны нельзя даже теоретически Станислав Бышок политолог

«Любые сроки очень условны. Они не предполагают, что в противостоянии есть как минимум две стороны. Вы можете более-менее точно сказать, сколько у вас есть оружия или военнослужащих, но вы никак не можете точно предположить, как будет себя вести ваш противник», — заявил Бышок.

При этом политолог отметил, что если предположить, что Запад действительно закладывал какой-то определенный срок на победу Украины в конфликте с Россией, то непонятно, что произойдет, когда этой победы не случится.

«Если этого не произойдет, то следующий ход какой? Принятие всех условий России? Или, наоборот, вступление войск НАТО в конфликт? Это до сих пор непонятно», — заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что Киев предпримет «десятки действий на разных направлениях».

24 апреля, выступая по видеосвязи на встрече министров иностранных дел Европейского союза в Люксембурге, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС ускорить поставки боеприпасов Киеву. Дипломат раскритиковал медленные темпы поставок снарядов и ракет в рамках плана по передаче Украине одного миллиона боеприпасов.

Кроме того, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял о необходимости десятикратного увеличения военной помощи Киеву. Он призвал украинских партнеров пересечь все «красные линии» и выделить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.