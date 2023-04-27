Назван отведенный Западом Зеленскому срок на достижение успеха в конфликте

The Scotsman: Запад отвел Зеленскому всего шесть месяцев для достижения успеха в конфликте

У президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата. Отведенный ему срок на достижение успеха назвал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

Как заявил профессор, если через полгода Украина не одержит победу, западные страны окажут давление на Зеленского, чтобы тот провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно», — считает он.

Уилласи-Уилси полагает, что Зеленский осознает факт усталости США и ЕС от военных действий и их обеспокоенность политическими и экономическими последствиями. При этом больше всех заинтересован в завершении боевых действий, по мнению экс-дипломата, президент США Джо Байден, поскольку ему не хотелось бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.

«В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023 года, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. Иначе это будет означать переговоры о мире», — пишет Уилласи-Уилси.

При этом он крайне скептически оценил возможность Украины переломить ход боевых действий, что, по его мнению, вынудит Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что Киев предпримет «десятки действий на разных направлениях».