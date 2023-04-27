Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:40, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

Назван отведенный Западом Зеленскому срок на достижение успеха в конфликте

The Scotsman: Запад отвел Зеленскому всего шесть месяцев для достижения успеха в конфликте

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

У президента Украины Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь в конфликте приемлемого для Запада результата. Отведенный ему срок на достижение успеха назвал бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

Как заявил профессор, если через полгода Украина не одержит победу, западные страны окажут давление на Зеленского, чтобы тот провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. «Но добиться приемлемого результата переговоров будет практически невозможно», — считает он.

Материалы по теме:
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона.Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
12 апреля 2023
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
Сегодня
«Нас ждут лишь могилы» Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
«Нас ждут лишь могилы»Конфликт в Донбассе расколол Украину. Что будет со страной после его окончания?
25 апреля 2023

Уилласи-Уилси полагает, что Зеленский осознает факт усталости США и ЕС от военных действий и их обеспокоенность политическими и экономическими последствиями. При этом больше всех заинтересован в завершении боевых действий, по мнению экс-дипломата, президент США Джо Байден, поскольку ему не хотелось бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.

«В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023 года, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. Иначе это будет означать переговоры о мире», — пишет Уилласи-Уилси.

При этом он крайне скептически оценил возможность Украины переломить ход боевых действий, что, по его мнению, вынудит Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о перспективах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил, что Киев предпримет «десятки действий на разных направлениях».

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Володин объяснил раннее выдвижение Байдена на второй срок
Политолог назвал парламентскую эволюцию при Путине зрелой и эффективной
В пасти аллигатора нашли останки утопленного отцом мальчика
Италия призвала ускорить вступление Украины в ЕС
Проведены успешные испытания препарата против болезни Альцгеймера
В Белоруссии оценили уход из страны иностранных инвесторов
Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов
На Кубе задержали российский самолет с туристами
Гуляющие за гаражами российские подростки нашли труп женщины
Женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.