Чемпион ОИ призвал россиян отказаться от участия в Играх в нейтральном статусе

Чемпион ОИ Васильев призвал россиян отказаться от участия в Играх в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном участии россиян в Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Он призвал представителей страны отказаться от выступления на Олимпиадах на таких условиях. «Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить», — заявил Васильев.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Она заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным участвовать в соревнованиях в таком статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.