Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
1:1
3-й сет
live
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
Сегодня
18:30 (Мск)
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
12:52, 27 апреля 2023Спорт

Чемпион ОИ призвал россиян отказаться от участия в Играх в нейтральном статусе

Чемпион ОИ Васильев призвал россиян отказаться от участия в Играх в нейтральном статусе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном участии россиян в Играх в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24.

Он призвал представителей страны отказаться от выступления на Олимпиадах на таких условиях. «Никто не сможет обеспечить безопасность нашим спортсменам. Нет никакого резона рисковать. Наших спортсменов в субъективном виде спорта могут засудить», — заявил Васильев.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении россиян на турнирах под нейтральным флагом. Она заявила, что в текущей ситуации запретит своим подопечным участвовать в соревнованиях в таком статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
ЧВК «Вагнер» приостановила артиллерийский огонь в Артемовске
Сервис кикшеринга отреагировал на идею об учете электросамокатов
Природный пожар в российском регионе перешел на здания
Собираемые в России китайские Lada сделают дешевле готовых импортных машин
В Госдуме высказались о деле Блиновской
Реабилитолог оценил шансы Костомарова восстановиться после ампутаций
Главы МИД Грузии и Польши обсудили получение страной статуса кандидата в ЕС
Роскошные автомобили задержанной за неуплату налогов Блиновской попали на видео
Корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за два года
Названа предположительная причина взрыва на территории котельной Петербурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.