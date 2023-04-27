Российская «Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

Российская нефтяная компания «Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit. Сумма сделки составила 336 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию турецкого холдинга Dogan, который владел 50 процентами в этой компании.

Сделка была закрыта в среду, 26 апреля.

Компания Aytemiz была создана в 1963 году, в 2009 году провела ребрендинг, сменив название на Aytemiz Akaryakit. В 2015 году вошла в состав холдинга Dogan. Предприятие занимает 56-е место в топ-500 крупнейших компаний Турции.

Aytemiz Akaryakit имеет 10 точек снабжения топливом и заправочные терминалы емкостью 250 тысяч кубометров в различных районах Турции.

Ранее министр экономики Николай Шульгинов заявил, что в России ждут снижения добычи в 2023 году на фоне добровольного сокращения добычи нефти и отказа европейских стран от российского газа.

В середине марта в Минэнерго говорили о том, что Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Как предупреждали аналитики, добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.