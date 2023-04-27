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20:05, 27 апреля 2023Наука и техника

Создан рельефный OLED-дисплей для набора текста вслепую

Gizmodo: ученые из США спроектировали OLED-дисплей со всплывающими кнопками

Кадр: Future Interfaces Group / YouTube

Ученые Университета Карнеги Меллон (США) спроектировали дисплей для смартфона, на котором можно набирать текст вслепую. Об этом сообщает издание Gizmodo.

По словам инженеров, сенсорный экран современных устройств лишает пользователей возможности слепого набора текста — так, как это было реализовано в кнопочных телефонах. В рамках научной работы специалисты создали OLED-панель, которая может становиться рельефной по запросу.

Исследователи придумали технологию Flat Panel Haptics, которая позволяет создавать сенсорные экраны, оснащенные всплывающими кнопками. Ощущаемые физически кнопки появляются на панели, когда на дисплее возникает интерфейс клавиатуры. Это помогает пользователю набирать текст, ориентируясь также с помощью пальцев.

Инженерам удалось разместить под панелью крошечные электроосмотические насосы толщиной всего 1,5 миллиметра, способные перекачивать жидкости. Жидкость поступает в определенный сектор OLED-панели, позволяя ему подниматься на высоту около пяти миллиметров. По словам ученых, выступа такого размера достаточно, чтобы его могли почувствовать пальцы пользователя. Технологию можно применить при создании смартфонов будущего.

В середине марта российские ученые рассказали о создании гибких экранов из полупроводников со сроком службы до 20 лет. Гибкие панели можно будет применять в военной, промышленной и потребительской сферах.

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Андрей Ставицкий
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