Обыски в доме задержанной за неуплату налогов Блиновской попали на видео

СКР показал на видео обыски в доме Елены Блиновской и гараже с дорогими автомобилями

Обыски в доме задержанной за неуплату налогов российской блогерши Елены Блиновской попали на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах показано, как силовики проходят по участку блогерши. Они заходят в спальню, где сидит мужчина и бегает кот. Затем следователи начинают проводить обыск в кабинете Блиновской. Кроме того, они спускаются в гараж создательницы «Марафона желаний» — там стоит несколько мотоциклов, а около дома припаркованы два дорогих автомобиля.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Сейчас Блиновская находится на допросе в СКР.