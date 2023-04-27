Сотни сгоревших дотла домов в российском поселке сняли с воздуха

Сотни сгоревших дотла домов в поселке Сосьва Свердловской области сняли с воздуха

В сети появились кадры сгоревших дотла домов в поселке Сосьва Свердловской области. Их публикует МЧС в Telegram-канале.

На кадрах видны дотла сгоревшие постройки и следы на тех местах, где ранее стояли дома.

25 апреля в нескольких населенных пунктах Свердловской области начались крупные пожары, в регионе ввели режим повышенной готовности. Власти также ввели режим ЧС в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более 100 домов. Там при пожаре погибли два человека.

По предварительным данным, на распространение огня повлияло большое количество сухой травы, сильный ветер и отсутствие поблизости источников воды. Возможной причиной крупного пожара в Сосьве назвали сжигание опилок с нарушением техники безопасности.

О ситуации в Сосьве доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства впоследствии провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.