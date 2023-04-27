В «Зените» подсчитали доходы от возвращения пива на стадионы

В «Зените» заявили, что пиво на стадионах принесет 200-300 миллионов рублей за сезон

Коммерческий директор «Зенита» Алексей Пак подсчитал доходы от возможного возвращения пива на стадионы. Об этом сообщает Metaratings.

По его словам, на первом этапе решение принесет от 50 до 100 миллионов рублей за сезон. «Это только реализация и реклама, в дальнейшем с таким стимулом зрительский интерес будет только расти, и в перспективе мы можем говорить о совокупных доходах от 200 до 300 миллионов за сезон», — заявил Пак.

26 апреля в представитель МВД Валерий Ботвин сделал заявление о возможности возвращения пива на стадионы. Он подчеркнул, что министерство поддерживает инициативу при наличии системы идентификации болельщиков на турнирах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в порядке исключения.